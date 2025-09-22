Tre cortei di protesta solo negli ultimi tredici mesi. La contestazione a Cairo non si ferma ed è tempo per il presidente di riflettere sul futuro

A tredici mesi fa risale il corteo organizzato dopo la cessione a tradimento di Raoul Bellanova. Una contestazione legata ai risultati negativi? No, perché quel Torino era reduce da un pareggio a San Siro in cui aveva rischiato pure di vincere. Tra l’altro, poche settimane dopo, la squadra di Vanoli si sarebbe ritrovata prima dopo 47 anni. Era quella semmai, una contestazione nata dall’ambizione: quella di una piazza che faticava ad accettare la partenza di uno dei giocatori chiave e che non riconosceva lo stesso sentimento in un proprietario che dovrebbe avere a cuore le sorti del club, la sua crescita. Un anno dopo non è cambiato niente. Un paio di cessioni in più, risultati che non arrivano, ma anche in questo caso non è il successo a Roma contro la squadra di Gasperini ad aver fatto cambiare idea a chi ieri si è mosso dal Filadelfia allo Stadio. Non sfila chi vuole che la squadra vinca. Sfila chi vuole che la squadra venga messa nelle condizioni di farlo. nelle condizioni di competere senza essere, puntualmente, risucchiata nel limbo di chi già a fine gennaio non ha più obiettivi. Sfilano gli scontenti che sono prima di tutto innamorati. Di un’idea, ormai, ma pur sempre di un’idea che hanno custodito per anni, qualcuno per decenni o per più di una generazione, e che sperano che possa restare viva e non essere seppellita. In mezzo c’è stato il 4 maggio e lì si è mosso pure l’orgoglio di un popolo che non si scorda di avere il potere di alzare la testa. Tre manifestazioni di dissenso nel giro di un anno: di acufene non c’è proprio nulla.