L’ultimo arrivato in casa Torino è stato tra i protagonisti della vittoria contro il Pisa, giocando bene in entrambe le fasi

Il Torino torna a sorridere, almeno per una notte. Dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta, i granata sono riusciti a riscattarsi battendo il Pisa in Coppa Italia, al termine di una buona prestazione complessiva. La conferma del 3-4-2-1 da parte di Baroni nonostante l’ultima bocciatura ha in un certo senso aiutato la squadra, in particolar modo coloro i quali avevano avuto poco spazio. Tra questi sicuramente anche Niels Nkounkou, l’ultimo arrivato del mercato estivo che ieri ha giocato per 90 minuti, e lo ha fatto anche bene.

Nkounkou si presenta bene

Inseguito per un paio di giorni, ufficializzato il 1° settembre: gli ultimi giorni del calciomercato per Nkounkou sono stati molto turbolenti, a tal punto che ci è voluto un po’ affinché riuscisse ad ambientarsi al meglio in spogliatoio e non solo. La sosta per le nazionali in un certo senso ha aiutato, avendo il terzino potuto avere l’occasione di lavorare a stretto contatto con Baroni, il quale però lo ha poi lasciato fuori sia a Roma che contro l’Atalanta. Quella di ieri, invece, è stata vista come opportunità ideale per poter esordire, vista l’importanza non troppo eccessiva della partita e l’avversario. Il tecnico lo ha schierato titolare, e Nkounkou non ha affatto deluso.

Una grande prestazione

In quello che è il suo ruolo ideale, vale a dire esterno di centrocampo, il giocatore arrivato in prestito dall’Eintracht Francoforte ha fatto vedere buone cose. Nonostante la partenza a rilento, condizione prevedibile vista l’assenza dai campi per più di un mese, il francese è riuscito a fare bene sia in fase di non possesso che con il pallone tra i piedi, vincendo i duelli con Lorran e Cuadrado. Una bella scoperta per i tifosi e per Baroni, in vista delle prossime partite: adesso, può accendersi il duello con Biraghi per una maglia da titolare.