L’ultimo arrivato in casa Torino è stato tra i protagonisti della vittoria contro il Pisa, giocando bene in entrambe le fasi

Il Torino torna a sorridere, almeno per una notte. Dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta, i granata sono riusciti a riscattarsi battendo il Pisa in Coppa Italia, al termine di una buona prestazione complessiva. La conferma del 3-4-2-1 da parte di Baroni nonostante l’ultima bocciatura ha in un certo senso aiutato la squadra, in particolar modo coloro i quali avevano avuto poco spazio. Tra questi sicuramente anche Niels Nkounkou, l’ultimo arrivato del mercato estivo che ieri ha giocato per 90 minuti, e lo ha fatto anche bene.

Nkounkou si presenta bene

Inseguito per un paio di giorni, ufficializzato il 1° settembre: gli ultimi giorni del calciomercato per Nkounkou sono stati molto turbolenti, a tal punto che ci è voluto un po’ affinché riuscisse ad ambientarsi al meglio in spogliatoio e non solo. La sosta per le nazionali in un certo senso ha aiutato, avendo il terzino potuto avere l’occasione di lavorare a stretto contatto con Baroni, il quale però lo ha poi lasciato fuori sia a Roma che contro l’Atalanta. Quella di ieri, invece, è stata vista come opportunità ideale per poter esordire, vista l’importanza non troppo eccessiva della partita e l’avversario. Il tecnico lo ha schierato titolare, e Nkounkou non ha affatto deluso.

Una grande prestazione

In quello che è il suo ruolo ideale, vale a dire esterno di centrocampo, il giocatore arrivato in prestito dall’Eintracht Francoforte ha fatto vedere buone cose. Nonostante la partenza a rilento, condizione prevedibile vista l’assenza dai campi per più di un mese, il francese è riuscito a fare bene sia in fase di non possesso che con il pallone tra i piedi, vincendo i duelli con Lorran e Cuadrado. Una bella scoperta per i tifosi e per Baroni, in vista delle prossime partite: adesso, può accendersi il duello con Biraghi per una maglia da titolare.

Niels Nkounkou of Torino FC in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
diego73
diego73
22 minuti fa

Spero che dalla prossima partita l’umile talento cristallino Biraghi possa guardare la partita vicino a Baroni,seduto in panca fino all’ultima giornata.

oldtg
oldtg
41 minuti fa

Nkounkoun deve giocare sempre. Tameze pure.

Sunnapunna
Sunnapunna
27 minuti fa
Reply to  oldtg

Tameze’?
Sei sicuro? Sono opinioni ci mancherebbe ma a me’ Nkou bravo ma Tameze’ ha confermato che oltre ad avere i piedi montanti al contrario e’ ora anche un ex atleta. Inutile

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
59 minuti fa

Mah

