Il difensore ha saltato la Coppa Italia per la febbre, ora si allena con il gruppo e potrebbe condizionare le scelte tattiche di Baroni

Il Torino spera di riavere Guillermo Maripan per la sfida di domenica contro il Parma. Il difensore cileno, assente giovedì in Coppa Italia contro il Pisa a causa della febbre, ha già svolto due allenamenti e nella giornata di oggi sosterrà il terzo consecutivo con il gruppo. Le sue condizioni saranno valutate attentamente da Marco Baroni, che deciderà soltanto nelle prossime ore se potrà contare su di lui dal primo minuto.

L’importanza del leader granata

L’importanza di Maripan per l’equilibrio granata è sotto gli occhi di tutti: nelle ultime uscite, con la sua presenza al centro della retroguardia, il Toro ha ritrovato compattezza e solidità. Per questo motivo la sua disponibilità potrebbe incidere direttamente sulle scelte tattiche dell’allenatore. Se infatti il cileno dovesse garantire una buona condizione, Baroni avrebbe la possibilità di confermare la difesa a tre, un sistema che nelle scorse settimane ha dato discrete garanzie.

Il suo recupero è fondamentale

In caso Maripan non si riprendesse, le alternative scarseggerebbero. Masina è appena rientrato e non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, mentre altre soluzioni obbligherebbero a modificare assetto e uomini. Ecco perché la valutazione sul recupero del cileno diventa cruciale in vista della trasferta del Tardini. La sua presenza per la squadra granata è essenziale.

Il Torino aspetta con fiducia il responso degli ultimi allenamenti: l’eventuale presenza del cileno rappresenterebbe non solo un tassello fondamentale per la difesa, ma anche un’importante opzione in più per Baroni nella ricerca di continuità.