In vista della partita contro la Lazio Baroni ha deciso di reintegrare Ivan Ilic: il centrocampista serbo torna dopo l’ultima esclusione

-1 a Lazio-Torino, sfida assolutamente delicata per i granata dopo il recente periodo negativo. Simeone e compagni sono infatti reduci da due sconfitte consecutive in campionato, e si presenteranno all’Olimpico di Roma con l’obbligo di trovare dei punti. Sfida da dentro o fuori in particolar modo per Marco Baroni, il cui posto è più che a rischio e che potrebbe venire esonerato in caso di risultato negativo. Come di consueto l’allenatore ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, dando indicazioni sulla formazione e non solo. Nello specifico, il tecnico ha confermato che Ilic sarà reintegrato dopo l’esclusione per scelta tecnica di Parma.

Torna Ilic

“Ilic è convocato, non c’era nulla da chiarire. È un percorso e credo che abbia qualità, mi aspetto molto da lui, anche in allenamento. Se non lo vedo, devo usare strategie che vanno verso una direzione”: ha parlato così Baroni in conferenza stampa, facendo intendere che l’assenza del serbo dai convocati per la sfida contro il Parma era dovuto a un basso rendimento negli allenamenti in settimana. Lezione imparata dal serbo – che anche lo scorso anno aveva avuto qualche problema sotto questo punto di vista con Vanoli -, che a quanto dichiarato dal tecnico si è allenato bene questa volta e dunque sarà disponibile per la sfida contro la Lazio.

Baroni si aspetta molto

Mister Baroni si aspetta dunque molto dal centrocampista ex Verona, che deve migliorare anche per una questione di ambizioni personali. Le ultime prestazioni sottotono, infatti, sono costate la nazionale al numero 8 granata: Stojkovic, Commissario Tecnico della Serbia, non ha infatti incluso il classe 2001 nella lista dei giocatori convocati per le sfide contro Albania e Andorra.