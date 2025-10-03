Il difensore della Lazio ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla sua squadra e sul prossimo incontro di campionato contro il Torino

Mario Gila a seguito del successo contro il Genoa ha rilasciato una serie di dichiarazioni nel corso del match program ufficiale in cui ha parlato della Lazio e del prossimo impegno di campionato contro il Torino.

Lo spagnolo ha rivelato che vincere a Genova è stato fondamentale per la squadra e per l’ambiente della Lazio: “Vincere su un campo come quello del Genoa era fondamentale, il successo ottenuto a Marassi ci permette ora di affrontare la gara contro il Torino in modo più positivo“. Gli uomini bianco celesti sanno che contro il Torino dovranno condurre una grande prova, e che i granata faranno il possibile per guadagnare punti: “Ci aspetta una partita complicata, sappiamo come giocano perché conosciamo Baroni, e questo sarà un piccolo vantaggio per noi ma dovremo andare al 100% per dare continuità e migliorare la nostra classifica”.

Le parole sulla squadra

Gila ha dichiarato che dopo la prima partita di campionato la Lazio ha ritrovato solidità: “Siamo sempre stati solidi finora a parte la prima partita all’esordio contro il Como. Anche contro il Sassuolo e la Roma abbiamo concesso poco: sono sicuro che quest’anno in tante partite non subiremo gol. Credo molto nelle potenzialità di questa Lazio“. Lo spagnolo ha inoltre commentato il lavoro che la squadra sta svolgendo e che potrebbe permettere agli uomini di Sarri di ottenere qualche soddisfazione in futuro: “Siamo una squadra in crescita con un progetto importante, con il tempo faremo grandi cose. Abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi“. Gila ha rivelato di essere migliorato grazie anche alla fiducia che l’allenatore ha riposto su di lui e sulla squadra: “Sono felice della fiducia che Sarri ha nei miei confronti, il mister ora è più sereno e riesce a trasmettere tranquillità anche a noi”.