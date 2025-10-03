Toro.it

I sostenitori del Torino hanno realizzato un nuovo striscione di protesta che nel corso della notte è stato appeso al Filadelfia

La sconfitta contro il Parma non ha fatto altro che accrescere il malcontento presente all’interno dell’ambiente granata.

I tifosi del Torino nel corso della settimana hanno infatti aumentato il volume delle loro proteste nei confronti della presidenza della squadra e della società. In occasione della vigilia della partita contro la Lazio, valida per la 6a giornata di campionato, i tifosi del Torino sono tornati a farsi sentire con uno striscione di protesta che nel corso della notte tra il 2 e il 3 ottobre è stato esposto fuori dal Filadelfia: “Oronzo Canà la nostra unica soluzione… Cairo non perdere questa occasione”.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 03-10-2025

Iscriviti
Notificami
13 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Torquemada
Torquemada
8 minuti fa

Io scriverei: 20 DI ARIA LA SCOREGGIA PIÙ LUNGA DEGLI ULTIMI 100000 ANNI

Last edited 7 minuti fa by Torquemada
Scimmionelli
Scimmionelli
22 minuti fa

Comunque finalmente uno striscione decente ed arguto, al posto dei soliti beceri da contestazione.

dadde
dadde
14 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Non sei d’accordo contestare il malefico???

Andrea63
Andrea63
10 minuti fa
Reply to  dadde

No, quando è mai d’accordo!!

James71
James71
22 minuti fa

😁😁😁
Concordo 😉
PS Poi per il problema del gol direi un Aristoteles a gennaio 😁😉

Italia, i convocati di Gattuso per ottobre: nessun giocatore del Torino presente