I sostenitori del Torino hanno realizzato un nuovo striscione di protesta che nel corso della notte è stato appeso al Filadelfia

La sconfitta contro il Parma non ha fatto altro che accrescere il malcontento presente all’interno dell’ambiente granata.

I tifosi del Torino nel corso della settimana hanno infatti aumentato il volume delle loro proteste nei confronti della presidenza della squadra e della società. In occasione della vigilia della partita contro la Lazio, valida per la 6a giornata di campionato, i tifosi del Torino sono tornati a farsi sentire con uno striscione di protesta che nel corso della notte tra il 2 e il 3 ottobre è stato esposto fuori dal Filadelfia: “Oronzo Canà la nostra unica soluzione… Cairo non perdere questa occasione”.