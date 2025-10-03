I sostenitori del Torino hanno realizzato un nuovo striscione di protesta che nel corso della notte è stato appeso al Filadelfia
La sconfitta contro il Parma non ha fatto altro che accrescere il malcontento presente all’interno dell’ambiente granata.
I tifosi del Torino nel corso della settimana hanno infatti aumentato il volume delle loro proteste nei confronti della presidenza della squadra e della società. In occasione della vigilia della partita contro la Lazio, valida per la 6a giornata di campionato, i tifosi del Torino sono tornati a farsi sentire con uno striscione di protesta che nel corso della notte tra il 2 e il 3 ottobre è stato esposto fuori dal Filadelfia: “Oronzo Canà la nostra unica soluzione… Cairo non perdere questa occasione”.
Io scriverei: 20 DI ARIA LA SCOREGGIA PIÙ LUNGA DEGLI ULTIMI 100000 ANNI
Comunque finalmente uno striscione decente ed arguto, al posto dei soliti beceri da contestazione.
Non sei d’accordo contestare il malefico???
No, quando è mai d’accordo!!
😁😁😁
Concordo 😉
PS Poi per il problema del gol direi un Aristoteles a gennaio 😁😉