Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Estonia e Israele: non è presente nessun giocatore del Torino

Manca ancora una partita di Serie A da giocare prima della sosta, ma si può di fatto dire che è già tempo di nazionali. I vari commissari tecnici hanno reso note le liste dei convocati che prenderanno parte alle sfide in programma la prossima settimana, e a questi si è aggiunto anche Gennaro Gattuso. Il neo Commissario Tecnico della Nazionale ha ufficializzato oggi la lista dei giocatori che si raduneranno lunedì a Coverciano per preparare le sfide contro Estonia e Israele, e come accaduto a settembre non è presente nessun giocatore del Torino: Casadei, infatti, non è stato chiamato per le prossime gare.

Assente Casadei

Tanta concorrenza a centrocampo, niente spazio per Casadei. Il centrocampista granata, che era finito nelle grazie di Luciano Spalletti prima dell’esonero del CT, non ha ancora pienamente convinto il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Al netto degli imprescindibili Barella, Tonali e Frattesi, infatti, il tecnico azzurro a centrocampo ha chiamato Cristante, Locatelli e l’esordiente Nicolussi Caviglia. Tanto lavoro da fare ancora per Casadei, a cui manca la continuità di rendimento necessaria per convincere Gattuso.

I convocati dell’Italia

PORTIERI: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario;

DIFENSORI: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie;

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Tonali;

ATTACCANTI: Cambiaghi, F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni.