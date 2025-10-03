Il Commissario Tecnico dell’Albania ha convocato sia Asllani che Ismajli per le sfide contro Serbia e Giordania

In attesa che si disputi l’ultimo turno di campionato prima della sosta, non si può che iniziare già a pensare alle sfide delle nazionali. I vari commissari tecnici stanno rendendo note le liste dei convocati diramate per la campagna di ottobre, e in attesa delle scelte di Gattuso sono già tanti i giocatori del Torino chiamati a rappresentare il proprio paese. Tra questi figurano anche Asllani e Ismajli, convocati con l’Albania, oltre che Gineitis con la Lituania.

Le convocazioni dell’Albania

Sylvinho, Commissario Tecnico della nazionale albanese, ha convocato sia Kristjan Asllani che Ardian Ismajli per le sfide di ottobre contro Serbia – valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale – e Giordania. Scelta particolare quella del CT per quanto riguarda la chiamata del difensore ex Empoli, che si è infortunato contro il Parma e dovrà rimanere ai box per un paio di settimane. Da capire dunque se Ismajli potrà rispondere presente alla chiamata del tecnico brasiliano, o se dovrà alzare bandiera bianca. Il CT, intanto, in conferenza stampa ha dichiarato: “Stiamo aspettando i referti medici per capire le sue condizioni, ci aspettiamo una risposta chiara dopo il weekend”.

Le convocazioni della Lituania

Nonostante le 4 panchine di fila con il Torino, Gineitis è stato invece convocato dal CT della Lituania. Nessun dubbio per la chiamata del classe 2004, vero leader tecnico della nazionale che nelle ultime due apparizioni di settembre ha messo a referto due gol e un assist.