Il presidente nella giornata di giovedì ha presenziato l’allenamento della squadra al Fila, provando a dare una svolta mentale e non solo

Non si può più sbagliare. Dopo le ultime prestazioni negative, che sono valse delle sconfitte contro Atalanta e Parma, il Torino e in particolar modo Marco Baroni non hanno più bonus a disposizione. Per la società, infatti, non c’è più tempo da aspettare: un altro passo falso nella prossima partita, soprattutto in caso di prestazione priva di carattere da parte della squadra, potrebbe costare la panchina al tecnico granata. Sono dunque giorni caldi in casa Toro, e per provare a stemperare la tensione anche Urbano Cairo nella giornata di giovedì si è presentato al Filadelfia per mostrare vicinanza alla squadra durante l’allenamento mattutino.

Cairo al Filadelfia

Qualche battuta con i giocatori in campo, poi a colloquio con Baroni: Cairo ha capito che questa può essere una settimana cruciale per il futuro prossimo del proprio club, e per questo motivo ha scelto di stare vicino alla squadra a due giorni da un match fondamentale. Come detto, infatti, contro la Lazio non si può proprio sbagliare: i biancocelesti sono rigenerati dopo la grande vittoria contro il Genoa dello scorso turno, ma poco importa. Alla società interessa vincere per ottenere punti pesanti e risalire la china, ora che la classifica inizia già a farsi un pelo preoccupante. Non sono ammessi distrazioni o passi falsi: Baroni conosce bene gli avversari, sa come preparare la partita e di conseguenza ha quasi l’obbligo di tornare a casa se non con il bottino pieno almeno con un punto. L’attesa inizia a farsi sempre più trepidante, la tensione aumenta: allo Stadio Olimpico di Roma l’allenatore granata si gioca una gran fetta di panchina, e sarà compito dei propri giocatori provare a “salvarlo”.