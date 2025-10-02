Toro.it

Il patron del Torino ha fatto visita al Filadelfia anche stavolta: una settimana fa la prima visita stagionale prima della Coppa Italia

Come già accaduto prima della sfida di Coppa Italia contro il Pisa, anche questa settimana il presidente Cairo ha fatto visita alla squadra al Filadelfia. Un colloquio con Baroni in quelle che sono giornate decisamente delicate per il Torino ma soprattutto per la panchina del tecnico. Contro la Lazio, sabato, l’allenatore si gioca la panchina, considerato che nelle prime cinque giornate i granata hanno portato a casa solo quattro punti segnando appena due gol.

Cairo e Baroni
ultimo aggiornamento: 02-10-2025

ToroinUSA
ToroinUSA
8 minuti fa

Questo porta più sfiga di salvini!

Policano
Policano
11 minuti fa

Sei un gran motivatore…. Mental coach…
Smettila per favore…

Folletto.granata
Folletto.granata
17 minuti fa

È andato a motivare squadra e mr. depressione.
Sei un mito

