Nessun gol né assist in questa Serie A per Nikola Vlasic, che continua a faticare in campo: Baroni spera che possa incidere presto

Tanto lavoro da fare per il Torino, che dopo due sconfitte consecutive in campionato si prepara ad affrontare la Lazio in quella che è una vera e propria partita decisiva per il futuro di Marco Baroni. Ecco che allora il tecnico granata non potrà sbagliare scelte, e dovrà affidarsi ai suoi uomini migliori per provare a battere una squadra rigenerata dopo la vittoria per 0-3 contro il Genoa. Tra questi c’è anche Nikola Vlasic, apparente leader tecnico della rosa ma chiamato ad alzare il proprio livello dopo le ultime prestazioni sottotono: il croato, come accaduto negli scorsi anni, troppo spesso sparisce quando c’è bisogno di lui.

Baroni aspetta un segnale

0 assist e 0 gol, se non quello segnato nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Modena. Troppo poco per un giocatore con la maglia numero 10 sulle spalle, il cui compito dovrebbe essere quello di trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. Come ormai spesso accade, Vlasic non riesce a incidere quando la squadra ha bisogno di lui, nonostante la tanta fiducia che gli allenatori – Baroni adesso, Vanoli e Juric prima – continuino a riporre in lui. Il problema, ancora una volta, potrebbe essere la collocazione tattica del giocatore croato, che era partito come esterno e ora è tornato nei due di trequarti alle spalle della punta. La verità, forse, è che neanche il 10 sappia bene quale sia la propria zona preferita. La fiducia continua a esserci, ma Baroni ora si aspetta che sia il croato a salvare la propria panchina: in una partita che conta tanto come quella di sabato, spetterà a Vlasic prendersi sulle spalle i compagni.