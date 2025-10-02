Dopo la sconfitta di Parma, il Torino fa visita alla Lazio in un match che evoca ricordi importanti per mister Baroni

Messa alle spalle – anche se con fatica – la sconfitta di Parma, il Torino deve già proiettarsi al prossimo incontro di campionato in programma sabato pomeriggio. I granata faranno infatti visita alla Lazio allo Stadio Olimpico, in una partita già da dentro o fuori per il futuro di Marco Baroni. L’allenatore ritrova la sua ex squadra, che nel frattempo con Maurizio Sarri sta iniziando a carburare dopo un inizio complicato.

Niente mercato e inizio complicato

È stata un’estate piuttosto turbolenta per la Lazio, che non ha potuto fare mercato in entrata a causa di problematiche economico-finanziarie. Un grosso danno per Sarri – che ha accettato di tornare in biancoceleste senza però essere a conoscenza di questo fattore -, oltre che per la società che avrebbe preferito sicuramente cambiare qualcosa nell’organico dopo lo scorso campionato negativo. Il blocco del mercato, a detta di molti, sarebbe potuto essere un “pro” per l’allenatore, che avrebbe avuto la possibilità di lavorare con lo stesso gruppo per tutta l’estate, ma fin qui non si è rivelato tale. I capitolini hanno infatti iniziato male la stagione, e puntano ora a risalire la classifica.

Una vittoria per ritrovare fiducia

3 sconfitte in 4 partite: era iniziata così la Serie A della Lazio, che fino alla scorsa domenica si trovava con soli 6 punti in classifica. I biancocelesti hanno anche perso il derby contro la Roma, attirando le polemiche e le critiche da parte dei tifosi. Elementi che hanno ridato forza al gruppo di Maurizio Sarri, che a Genova – nell’ultimo turno di campionato -, ha mostrato grinta e voglia vincendo 0-3 con una grande prestazione. Un successo importante, che ha ridato fiducia a Zaccagni e compagni in vista della prossima partita, proprio contro il Torino. Baroni, che conosce bene l’ambiente e i giocatori, dovrà preparare la gara anche dal punto di vista psicologico: la squadra di Sarri sembra aver molta fame dopo i recenti risultati.