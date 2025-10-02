L’esterno francese potrebbe partire titolare per la terza gara consecutiva dopo Pisa e Parma

Il club granata continua a fare i conti con gli acciacchi di alcuni suoi uomini chiave, e uno di questi riguarda Cristiano Biraghi. Il terzino granata non è al meglio della condizione anche se dopo lo stop di martedì è tornato ad allenarsi già dal giorno successivo. A sfidarlo è Niels Nkounkou, già titolare nelle ultime due uscite ufficiali: la sfida di Coppa Italia contro il Pisa e il successivo match di campionato a Parma.

Nkounkou non si ferma

Il francese, arrivato in estate dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, ha avuto un avvio con qualche difficoltà di ambientamento, ma ora sta iniziando a prendere ritmo e fiducia. Contro il Parma non ha sfigurato: qualche sbavatura è emersa, ma ha mostrato anche personalità e la voglia di proporsi in avanti. Qualità che l’allenatore granata non sottovaluta, soprattutto in una fase della stagione in cui le alternative non abbondano.

Verso la titolarità

L’ipotesi di un tris consecutivo da titolare, dunque, non è affatto remota. Molto dipenderà dalle condizioni di Biraghi, che lo staff medico monitorerà nei prossimi giorni, ma Nkounkou potrebbe ritagliarsi sempre più spazio. La sua fisicità e la sua capacità di spinta lo rendono una pedina preziosa, specialmente in un Torino che sta ancora cercando la quadra offensiva in un avvio complicato di stagione.

Per Nkounkou potrebbe essere l’occasione giusta per consolidare la fiducia di Baroni e mettere minuti importanti nelle gambe. Una chance che il laterale dovrà saper cogliere, dimostrando continuità e maturità: due aspetti decisivi. Se Biraghi non dovesse recuperare, il francese avrà la grande opportunità di riconfermare il suo ruolo nella formazione granata.