I numeri / Lazio e Torino si sfideranno sabato 4 ottobre nel sesto turno di campionato. Scopriamo insieme i numeri della sfida

Alle ore 15:00 si gioca Lazio-Torino allo Stadio Olimpico di Roma. La gara è valida per la sesta giornata di Serie A 2025/2026. La formazione di Marco Baroni sta vivendo un avvio stagionale complicato, reduce da due sconfitte consecutive, rispettivamente con Parma e Atalanta. Una sfida che arriva in un momento particolare per entrambe le squadre e che, soprattutto, mette in risalto numeri piuttosto significativi.

Lazio, terza in casa. Torino, avvio da dimenticare

I biancocelesti giocheranno la loro terza partita stagionale all’Olimpico, dove finora hanno mostrato un rendimento altalenante. La Lazio ha raccolto 6 punti in 5 giornate, frutto di due vittorie e tre sconfitte, un bottino che non soddisfa l’ambiente e che certifica un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Situazione ancora più complicata per il Torino: i granata, con soli 4 punti in classifica, hanno già subito tre sconfitte, trovando una sola vittoria e un pareggio. Numeri che pesano e che pongono il Toro nelle zone basse della graduatoria.

Lazio e Torino: la differenza reti

Guardando alle statistiche difensive ed offensive, emergono dati che raccontano bene il momento delle due squadre. Il Torino in trasferta ha trovato l’unico successo della sua stagione contro la Roma, ma ha subito due pesanti sconfitte a Parma e Milano contro l’Inter. In totale, lontano dall’Olimpico Grande Torino, i granata hanno incassato 7 reti in tre gare, segnandone solo una: un dato che fotografa in pieno le difficoltà che il club sta vivendo ultimamente.

La Lazio in casa, al contrario, ha dimostrato maggiore compattezza. All’Olimpico sono arrivate una vittoria (contro il Verona) e una sconfitta, pesante e significativa, nel derby contro la Roma. Numeri alla mano, i biancocelesti hanno incassato soltanto 1 gol in due partite interne, un segnale sicuramente di solidità.