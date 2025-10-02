Il centrocampista lituano non trova spazio nel Torino di Baroni: apprezzamenti in conferenza ma poco minutaggio

Gvidas Gineitis continua a rappresentare uno dei grandi punti interrogativi di questo Torino. Un avvio in Coppa Italia contro il Modena, dove era partito titolare lo scorso 18 agosto, e 90 minuti collezionati nell’esordio stagionale contro l’Inter, l’inizio del lituano non era partito male. Dopo, però, appena 14 minuti disputati contro la Fiorentina nella seconda giornata di campionato, il centrocampista non ha più visto il campo, e il suo nome è comparso soltanto nelle liste dei convocati, senza mai essere chiamato in causa.

Il caso Gineitis

Un dato che colpisce ancora di più se si considera che, a prescindere dal sistema di gioco scelto da Marco Baroni (sia a tre che a due in mezzo al campo) il lituano rimane stabilmente in panchina, senza nemmeno trovare spazio nei finali di gara. Un paradosso, soprattutto dopo le dichiarazioni dello stesso tecnico granata nella conferenza stampa di sabato, in vista della sfida contro il Parma: “Gineitis mi piace molto, ha tanta energia”. Parole che sembravano preludere a un impiego più costante, ma che per ora non trovano riscontro nei fatti.

Da titolare a panchinaro

Eppure il centrocampista è sempre stato un profilo stimato: ha rinnovato recentemente il contratto con il Toro e sia Juric che Vanoli, in passato, avevano dato segnali di fiducia, valorizzandolo e considerandolo un giovane su cui puntare per il futuro. Oggi, invece, sembra scomparso dai radar.

Il caso Gineitis lascia perplessi: il club lo considera un patrimonio tecnico, ma in campo non si vede. Resta da capire se si tratti di una scelta tattica precisa o di una bocciatura temporanea. Di certo, la sua esclusione prolungata è uno dei misteri di questo inizio stagione granata.