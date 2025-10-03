Toro.it

Lazio-Torino in tv e in streaming: come vedere la partita in programma sabato 4 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico

Manca sempre meno a Lazio-Torino, sfida valida per la 6ª giornata di Serie A che si disputerà allo Stadio Olimpico sabato 4 ottobre alle ore 15. Una partita da brividi per i granata e soprattutto per Marco Baroni, la cui panchina è a rischio dopo il difficile avvio di stagione. Ma dove vedere il match? Sarà Dazn a trasmettere in esclusiva la partita, per assistere alla quale sarà necessario aver sovrascritto un abbonamento e aver scaricato l’applicazione.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen at the end of the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
