Lazio-Torino in tv e in streaming: come vedere la partita in programma sabato 4 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico

Manca sempre meno a Lazio-Torino, sfida valida per la 6ª giornata di Serie A che si disputerà allo Stadio Olimpico sabato 4 ottobre alle ore 15. Una partita da brividi per i granata e soprattutto per Marco Baroni, la cui panchina è a rischio dopo il difficile avvio di stagione. Ma dove vedere il match? Sarà Dazn a trasmettere in esclusiva la partita, per assistere alla quale sarà necessario aver sovrascritto un abbonamento e aver scaricato l’applicazione.