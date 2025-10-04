I precedenti di Lazio-Torino nel campionato di Serie A: appena 14 vittorie del Torino contro le 27 della Lazio

Il Torino contro la Lazio cercherà di ottenere qualche punto prezioso che permetterebbe ai granata di rilanciarsi in classifica. Baroni non può permettersi altri passi falsi, e per questo motivo sceglierà di schierare i suoi uomini migliori contro una Lazio che nell’ultima giornata di campionato sembra essere tornata sugli alti livelli delle passate stagioni. Il bilancio all’Olimpico di Roma vede il vantaggio dei padroni di casa, che al momento conducono con 27 vittorie, contro la 14 del Torino, mentre sono invece 36 gli incontri finiti in parità.

L’ultima apparizione all’Olimpico

Il Torino di Baroni oggi tornerà a sfidare la Lazio all’Olimpico di Roma dopo l’ultimo incontro nella capitale che si è tenuto nel marzo del 2025. L’incontro è stato valido per la 30a giornata di campionato, e in quel periodo i granata avevano già fatto i conti che gli avevano assicurato che non sarebbe stato possibile riuscire a centrare una qualificazione in Europa. Il Torino nonostante il pronostico vedesse la Lazio favorita è riuscito a uscire dall’Olimpico con un punto. Dopo il vantaggio dei bianco celesti firmato da Marusic, i granata erano riusciti infatti a riprendere il risultato all’82, grazie alla rete di Gineitis.

L’ultima vittoria contro la Lazio

Per risalire all’ultima vittoria del Torino all’Olimpico di Roma bisogna tornare all’aprile del 2023, quando la linea difensiva granata era ancora composta da Buongiorno, Schuurs e Djidji. I numeri dell’incontro hanno rivelato una sostanziale parità di tiri e possesso palla, tuttavia i granata sono riusciti a sfruttare meglio le occasioni avute a disposizione per portarsi a casa i tre punti. Merito del successo va a Ilic, che al 43′ era riuscito a sfruttare l’assist di Vlasic per realizzare la marcatura e permettere al Torino di passare a condurre la gara in vantaggio.

Il 4-0 della stagione 2019/2020

Lazio e Torino si sono incontrati nell’ottobre del 2019 per la sfida valida per la 10 giornata di campionato. In quell’occasione i granata sono scesi in campo con il 3-4-1-2, con il reparto offensivo guidato da Zaza e Belotti. Il Torino in quell’occasione si è reso protagonista di una gara negativa, in cui i granata non sono quasi mai riusciti a mettere in difficoltà i padroni di casa. Il risultato al termine dei 90 minuti ha visto la Lazio portare a casa i 3 punti grazie alla vittoria per 4-0 firmata da Acerbi, dalla doppietta di Immobile, l’ex dell’incontro, e dell’autogol di Belotti all’ultimo minuto di gioco.