Il francese non riesce a rendersi protagonista in modo positivo contro la Lazio: il suo errore regala il pareggio agli avversari

Il Torino contro la Lazio ha guadagnato un punto, tuttavia mentre alla vigilia dell’incontro i granata avrebbero visto di buon occhio anche un pareggio all’Olimpico, al termine dei 90′ è invece rimasto l’amaro in bocca per quella che poteva essere una vittoria inaspettata. Nonostante i continui tentativi di riprendere il risultato, il Torino ha pagato una troppa superficialità difensiva che ha permesso alla Lazio di Sarri di strappare il pareggio nell’ultima azione della partita. Coco e Dembélé sono stati i due principali responsabili del recupero della Lazio, che fino all’ultimo ha tentato di raggiungere la parità.

L’errore di Dembélé

Al 79′ Pedersen dopo aver condotto una buona prova e dopo aver speso tante energie è stato costretto a uscire dal campo a seguito di un duro contrasto. Al suo posto è entrato Dembélé, che anche se per poco ha avuto il difficile compito di contenere gli inserimenti offensivi di Nuno Tavares. Il portoghese si è rivelato una spina nel fianco della difesa granata per tutta la durata dei 90 minuti, e allo scadere è stato proprio lui ad aver recuperato il pallone perso da Dembélé che ha portato al calcio di rigore. In quell’occasione il francese ha commesso un’ingenuità che è costata i 3 punti al Torino: dopo essersi avventato sul pallone, Dembélé non è riuscito a proteggerlo correttamente per accompagnarlo oltre la linea di fondo campo. Dopo che Nuno Tavares era riuscito a recuperare il possesso, Coco con un goffo tentativo di riconquistare il pallone ha commesso il fallo che è costato al Torino la vittoria.

La prima apparizione in campionato

Dopo aver preso parte alle amichevoli estive, Dembélé è stato lontano dal terreno di gioco per le prime giornate del campionato. I tifosi granata sono tornati a vederlo dal vivo all’Olimpico Grande Torino in occasione della partita di Coppa Italia contro il Pisa. In quell’occasione il francese aveva condotto una buona prova, e forse per questo Baroni ha voluto dargli la possibilità di scendere in campo contro la Lazio. All’Olimpico di Roma il francese ha conseguito la sua prima apparizione nella nuova edizione della Serie A, ma il suo esordio stagionale in campionato è stato macchiato dall’errore decisivo che ha impedito ai granata di uscire dall’Olimpico con i 3 punti.