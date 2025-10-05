Ecco i numeri dell’incontro tra Lazio e Torino: i granata non sfruttano il maggiore possesso e la superiorità nei tiri

Il Torino è uscito per la seconda volta in questo campionato dall’Olimpico di Roma con almeno un punto conquistato. Contro la Lazio i granata si sono resi protagonisti in un 3-3 che ha regalato sia gioie che delusioni per i tifosi della squadra piemontese. E’ stata una partita in cui granata hanno aperto le marcature grazie alla rete di Simeone, la doppietta di Cancellieri ha invece ribaltato il risultato permettendo ai padroni di casa di chiuder in vantaggio la prima frazione. Nella ripresa il Torino ha realizzato i successivi due gol con Adams e Coco, ma la possibile festa del Torino è stata fermata dalla rete di Cataldi all’ultimo minuto.

Più tiri del Torino, i biancocelesti più precisi

Contro la Lazio il Torino ha realizzato 3 gol, più di quanti non ne avesse realizzati dall’inizio del campionato. Nel corso dei 90 minuti i granata hanno trovato lo specchio della porta con una discreta facilità. In 8 occasioni il Torino ha realizzato una conclusione che ha visto il coinvolgimento di Provedel che è dovuto intervenire per impedire ai granata di trovare la rete. I giocatori della Lazio sono stati invece molto più precisi, i padroni di casa hanno realizzato 3 gol avendo centrato lo specchio della porta difesa da Israel in 4 occasioni.

Il dato sul possesso rispecchia la parità

L’incontro iniziato all’Olimpico di Roma alle 15.00 è terminato con una parità che è stata rispecchiata dal dato sul possesso palla. Il Torino ha condotto il gioco per un periodo di tempo leggermente maggiore con una percentuale del 51% mentre la Lazio ha costruito per il restante 49%. Entrambe le squadre hanno realizzato un’ottima serie di passaggi con una percentuale di realizzazione che premia il Torino con l’83%. Sono stati ben 353 i passaggi del Torino, contro i 333 della Lazio, con una percentuale dell’81%