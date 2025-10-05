C’è anche Marcus Pedersen tra i convocati della Norvegia, attesa da due sfide contro Israele e Nuova Zelanda

C’è anche Marcus Pedersen tra i convocati della Norvegia per la doppia sfida contro Israele (valida per le qualificazioni al Mondiale) e Nuova Zelanda (amichevole). Ecco la lista completa dei giocatori chiamati per le due partite:

Portieri: Mathias Dyngeland (Brann), Orjan Hsskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford).

Difensori: Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Andreas Hanche-Olsen (Magonza), Eivind Helland (Brann).

Centrocampisti: Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Manchester City), Aron Dønnum (Tolosa), Felix Horn Myhre (Brann), Antonio Nusa (Lipsia), Andreas Schjelderup (Benfica), Martin Odegaard (Arsenal), Thelo Aasgaard (Rangers)

Attaccanti: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton), Aune Heggebo (West Bromwich), Alexander Sorloth (Atletico Madrid).