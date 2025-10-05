Marco Baroni contro la sua ex squadra ha cambiato ancora modulo: questa volta sempre difesa a 3 ma con posizioni inedite

Contro la Lazio è stata una partita pazza, terminata 3-3 nella Capitale. Una partita dove, fino a pochi minuti dalla fine, il Toro si è trovato in vantaggio dopo una rimonta incoraggiante. Certo questa partita e questo punto non risolvono i problemi del Torino di Marco Baroni, ancora troppo fragile soprattutto in difesa. Contro la sua ex squadra, il tecnico ha optato per un nuovo modulo, per la precisione il 4° diverso in 8 partite tra Coppa Italia e Serie A. Questa volta il modulo è stato un 3-4-1-2 ma con posizioni inedite. Baroni ha utilizzato, nel seguente ordine: 4-2-3-1 (il suo preferito), 4-3-3 e 3-4-3. Talvolta anche il 3-4-2-1. Ma mai il 3-4-1-2 come contro la Lazio. Nonostante le problematiche difensive, Baroni ha optato per la difesa a 3.

Difesa a 3

Senza Ismajli (infortunato) e Masina non al top, si pensava alla difesa a 4 in vista di Lazio-Torino. E invece Baroni ha preferito puntare sulla concretezza della difesa a 3, che poi comunque ha dimostrato i soliti limiti. Maripan al centro, Coco a sinistra e Tameze a destra, in una posizione difensiva che Juric gli aveva cucito addosso. Poi Pedersen largo a destra (promosso) e Lazaro largo a sinistra (bocciato). In mezzo Casadei e Asllani. Tameze dal primo minuto per la prima volta in stagione e non ha giocato appunto in mezzo al campo.

Attacco mobile

Novità anche per quanto riguarda il fronte attacco. I titolari ormai, si è capito, sono i soliti 3: Ngonge, Simeone e Vlasic. Il primo a Parma si è sbloccato, a Roma assist contro i giallorossi e contro i biancocelesti ha fatto una gran partita. Adesso è in forma ed è molto reattivo in campo. Simeone ha trovato il secondo gol in stagione, nella stessa porta. Vlasic invece non riesce ad incidere. Ma a parte questo, l’attacco è stato mobile. Vlasic, soprattutto in fase di non possesso, ha giocato basso, sotto le due punte Simeone (più fisso) e Ngonge (più in movimento).