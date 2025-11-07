Il portiere italiano avrà la possibilità di difendere i pali del Torino in una delle partite più sentite della stagione

Ogni giocatore capace di decidere una partita in positivo avrà sempre un posto speciale in una squadra, e se l’incontro in questione è proprio il derby della Mole, una prestazione da fuoriclasse permetterebbe a chiunque di diventare un simbolo per la propria maglia.

Paleari contro la Juventus avrà la chance di poter diventare uno di quei giocatori. Il portiere italiano nelle ultime settimane è stato chiamato a sostituire Israel per un infortunio, e al momento, le prestazioni del classe 1992 non hanno fatto rimpiangere la mancanza del giovane uruguayano.

Da leader dello spogliatoio a leader in campo

Paleari per il suo carisma e per la sua esperienza è diventato uno dei leader dello spogliatoio granata. Dall’inizio della stagione l’italiano si è messo sempre a disposizione della squadra, e sebbene nella scorsa stagione abbia faticato a vedere il campo, in queste ultime settimane Paleari si sta distinguendo con una serie di ottime prestazioni. L’infortunio di Israel ha dato la possibilità all’estremo difensore granata di guidare i propri compagni non solo dalla panchina ma direttamente dal terreno di gioco. In poche uscite Paleari si è preso la squadra sulle spalle, e con lui in campo, i granata non sono ancora usciti sconfitti al termine dei 90 minuti.

Il derby per confermarsi

La gerarchia dei portieri titolari è una delle più ardue da sradicare, ma nelle ultime settimane, Paleari si è rivelato più di un secondo portiere. L’italiano contro la Juventus avrà la possibilità di difendere nuovamente la porta granata, e se dovesse rendersi protagonista con salvataggi preziosi, non è scontato che nelle prossime settimane il ballottaggio per il portiere titolare possa essere rimesso in discussione. L’italiano gode della fiducia del club che ha da poco deciso di rinnovargli il contratto, e per questo Paleari sarà motivato più che mai per cercare di essere artefice di un’ottima prestazione di squadra che possa far sorridere i tifosi.