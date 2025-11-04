Le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Il tecnico granata salterà la prossima trasferta

Il sito della Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo a seguito degli eventi accaduti nell’ultima giornata di campionato.

Al termine delle ultime verifiche, il giudice sportivo ha deciso di confermare la squalifica di Marco Baroni per il prossimo turno di Serie A tramite un comunicato: “Per avere, al 45° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, criticato in modo irrispettoso una decisone arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale”. La decisione è stata presa e comunicata al termine dell’analisi del referto della partita di Arena, l’arbitro che è stato designato per dirigere l’incontro tra Torino e Pisa. Per quanto riguarda i giocatori, nessuna squalifica per Torino e Juventus: al di là degli infortunati, entrambe le squadre potranno schierare tutti gli altri calciatori disponibili per il derby. Sono invece due i giocatori delle squadre di Serie A che salteranno la prossima giornata a seguito della decisione del giudice sportivo. Ordonez salterà la prossima partita con il Parma a causa dell’ultima espulsione rimediata mentre Malinovsky non potrà scendere in campo con il Genoa a seguito della squalifica arrivata dopo aver preso il quinto cartellino giallo stagionale.