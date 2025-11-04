Toro.it

La società viola ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore: fatali la sconfitta interna contro il Lecce e l’ultimo posto in classifica

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Questa mattina è arrivata l’ufficializzazione dell’esonero del tecnico che paga il deludente avvio di campionato e l’ultimo posto in classifica con soli 4 punti conquistati nelle prime 10 giornate.

A guidare la squadra sarà, temporaneamente, il tecnico della Primavera, Daniele Galloppa, successivamente verrà comunicato il nome del nuovo tecnico. Il favorito è Roberto D’Aversa, con cui non è però ancora stato trovato l’accordo.

Stefano Pioli, head coach of ACF Fiorentina, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
James71
James71
1 ora fa

Appena sentito su Viola fun che D’Aversa (poco gradito ai tifosi 😁) sembra già sfumato, quindi o provano qualche partita Galloppa (allenatore primavera) o tornano su Vanoli (secondo loro) 😉 PS Comunque ci dovevano pensare mooolto meglio prima di fare un triennale da 3 milioni all’anno a Pioli (che ha… Leggi il resto »

Last edited 59 minuti fa by James71
Andrea63
Andrea63
1 ora fa

Uomo vergognoso e gobbo di natura, andrebbero d’accordo lui e il Ratto ma se gli facesse così penso ce ne libereremmo definitivamente!!!

beruatto55
beruatto55
1 ora fa

Dopo ennesima sconfitta della viola pensavo chissà a Torino cosa si sarebbe detto , se fossimo al posto loro ( che hanno teoricamente una bella squadra)!!!!!

