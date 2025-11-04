La società viola ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore: fatali la sconfitta interna contro il Lecce e l’ultimo posto in classifica

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Questa mattina è arrivata l’ufficializzazione dell’esonero del tecnico che paga il deludente avvio di campionato e l’ultimo posto in classifica con soli 4 punti conquistati nelle prime 10 giornate.

A guidare la squadra sarà, temporaneamente, il tecnico della Primavera, Daniele Galloppa, successivamente verrà comunicato il nome del nuovo tecnico. Il favorito è Roberto D’Aversa, con cui non è però ancora stato trovato l’accordo.