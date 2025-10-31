Dopo il pareggio contro il Bologna, i granata riprenderanno il campionato contro il Pisa allo stadio Olimpico Grande Torino

Il Pisa di settembre sarà sicuramente diverso dalla squadra che domenica affronterà i granata e lo dicono i risultati: dopo la partita persa in Coppa Italia contro il Torino, solo 1 sconfitta e 4 pareggi per i toscani. Di certo non sarà la stessa squadra di Coppa per un altro motivo: allora Gilardino aveva optato per un grosso turnover proprio perché la testa era al campionato. La squadra di Gilardino, con 5 gol fatti, ha il 4° peggiore attacco della serie A, ma il gioco non manca. Davanti ci sarà un cliente difficile come Nzola che potrebbe dare diversi grattacapi alla retroguardia granata.

Tramoni ha messo in difficoltà Paleari in Coppa

Il numero 18 del Pisa ha collezionato finora due gol contro Napoli e Milan, entrambi realizzati fuori casa e conditi da prestazioni di sacrificio per la squadra. L’ex Fiorentina rappresenta un punto di forza per i nerazzurri e insieme a lui, il fantasista Matteo Tramoni che già in Coppa Italia si era reso pericoloso con una conclusione nei minuti finali, sventata in maniera provvidenziale da Paleari.

Tourè e Cuadrado: due esterni di gamba

Un altro pallino d’allarme sono i quinti di centrocampo, in particolare Tourè e Cuadrado. Seppur in maniera diversa sono due clienti rognosi per le difese avversarie, Tourè per la potenza fisica e Cuadrado per doti tecniche e di velocità. I quinti granata dovranno quindi cercare di contenerli, garantendo la solidità che ha contraddistinto il Toro nelle ultime partite.