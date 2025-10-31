Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 10a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Pisa sarà Arena

A pochi giorni dall’inizio della 10a giornata di campionato, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di Serie A. Arena avrà il compito di dirigere Torino-Pisa, con l’aiuto di Berti e Colarossi, e il quarto uomo Allegretta. Al VAR ci sarà Camplone che verrà assistito da Sozza.

Le designazioni arbitrali

UDINESE – ATALANTA    Sabato 01/11 h.15.00

FABBRI

YOSHIKAWA – RICCI

IV:      CALZAVARA

VAR:     SERRA

AVAR:       PICCININI

NAPOLI – COMO    Sabato 01/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI BELLO

AVAR:       ABISSO

CREMONESE – JUVENTUS    Sabato 01/11 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV:       PEZZUTO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        SOZZA

H. VERONA – INTER    h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – VECCHI

IV:     COLLU

VAR:     AURELIANO

AVAR:     ABISSO

FIORENTINA – LECCE   h. 15.00

RAPUANO

PALERMO – BARONE  

IV:      AYROLDI

VAR:     MASSA

AVAR:     MARESCA

TORINO – PISA   h. 15.00

ARENA

BERTI – COLAROSSI

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SOZZA

PARMA – BOLOGNA    h. 18.00

BONACINA

MASTRODONATO – POLITI

IV:       MARCENARO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PICCININI

MILAN – ROMA    h. 20.45

GUIDA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:     MARCHETTI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

SASSUOLO – GENOA    Lunedì 03/11 h. 18.30

FELICIANI

ROSSI L. – DI MONTE

IV:       DI MARCO

VAR:      MARESCA

AVAR:      MASSA

LAZIO – CAGLIARI    Lunedì 03/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

MONDIN – MONACO

IV:     GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:      DI PAOLO

