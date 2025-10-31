Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 10a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Pisa sarà Arena
A pochi giorni dall’inizio della 10a giornata di campionato, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di Serie A. Arena avrà il compito di dirigere Torino-Pisa, con l’aiuto di Berti e Colarossi, e il quarto uomo Allegretta. Al VAR ci sarà Camplone che verrà assistito da Sozza.
Le designazioni arbitrali
UDINESE – ATALANTA Sabato 01/11 h.15.00
FABBRI
YOSHIKAWA – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
NAPOLI – COMO Sabato 01/11 h. 18.00
ZUFFERLI
MOKHTAR – FONTEMURATO
IV: CREZZINI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
CREMONESE – JUVENTUS Sabato 01/11 h. 20.45
CHIFFI
CECCONI – MORO
IV: PEZZUTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
H. VERONA – INTER h. 12.30
DOVERI
LO CICERO – VECCHI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: ABISSO
FIORENTINA – LECCE h. 15.00
RAPUANO
PALERMO – BARONE
IV: AYROLDI
VAR: MASSA
AVAR: MARESCA
TORINO – PISA h. 15.00
ARENA
BERTI – COLAROSSI
IV: ALLEGRETTA
VAR: CAMPLONE
AVAR: SOZZA
PARMA – BOLOGNA h. 18.00
BONACINA
MASTRODONATO – POLITI
IV: MARCENARO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
MILAN – ROMA h. 20.45
GUIDA
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
SASSUOLO – GENOA Lunedì 03/11 h. 18.30
FELICIANI
ROSSI L. – DI MONTE
IV: DI MARCO
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA
LAZIO – CAGLIARI Lunedì 03/11 h. 20.45
SACCHI J.L.
MONDIN – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO