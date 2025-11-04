Il serbo della Juventus, in gol contro lo Sporting, ha chiesto il cambio per un problema muscolare: sarà valutato domani

Un “dolorino al flessore”: così Dusan Vlahovic ha raccontato a Sky, dopo la gara di Champions tra Juventus e Sporting terminata 1-1, il problema che lo ha portato a chiedere la sostituzione in una partita che lo ha visto segnare la rete valsa il pari. Il giocatore serbo verrà valutato domani dallo staff nell’ottica di recuperare per il derby di sabato: “Sono concentrato sul presente e sulla partita di sabato. Cercheremo di vincere, è il derby. Non sarà facile, ma daremo tutto per provare a vincerla”.