Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per l’11a giornata di Serie A: ad arbitrare Juventus-Torino sarà Zufferli
A pochi giorni dall’inizio dell’11a giornata di campionato, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di Serie A. Zufferli avrà il compito di dirigere Juventus-Torino, con l’aiuto di Costanzo e Passeri, e il quarto uomo Doveri . Al VAR ci sarà La Penna. che verrà assistito da Di Paolo.
Le designazioni arbitrali
PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45
MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA
COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00
PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU
LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00
ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO
JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00
ZUFFERLI
COSTANZO – PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
GENOA – FIORENTINA h. 15.00
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
ROMA – UDINESE h. 18.00
COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI
INTER – LAZIO h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – CECCONI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
