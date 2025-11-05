Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per l’11a giornata di Serie A: ad arbitrare Juventus-Torino sarà Zufferli

A pochi giorni dall’inizio dell’11a giornata di campionato, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di Serie A. Zufferli avrà il compito di dirigere Juventus-Torino, con l’aiuto di Costanzo e Passeri, e il quarto uomo Doveri . Al VAR ci sarà La Penna. che verrà assistito da Di Paolo.

Le designazioni arbitrali

PISA – CREMONESE    Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV:      BONACINA

VAR:     SERRA

AVAR:       PRONTERA

COMO – CAGLIARI    Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV:      PERRI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       FOURNEAU

LECCE – H. VERONA    Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      CAMPLONE

AVAR:        GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO     Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI

COSTANZO – PASSERI

IV:     DOVERI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     DI PAOLO

PARMA – MILAN   Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

ATALANTA – SASSUOLO    h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:    PATERNA

AVAR:      LA PENNA

BOLOGNA – NAPOLI    h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV:       SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MASSA

GENOA – FIORENTINA    h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV:     FELICIANI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       SERRA

ROMA – UDINESE    h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV:       MUCERA

VAR:      DIONISI

AVAR:      FABBRI

INTER – LAZIO    h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV:     BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      AURELIANO

The logo of AIA (Italian Referees Association) is seen prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Frosinone Calcio. Frosinone Calcio won 2-1 over Torino FC after extra times.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 05-11-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Azz scimmioooo, Zufferli è quello che hanno pizzicato con Johnny B. Goode venire alla festicciola di compleanno di tua moglie!!!!

Andrea63
Andrea63
1 ora fa

OCCHIO ALLA PENNA!!!!

Vlahovic, problema al flessore: rischia il derby