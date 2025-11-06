Il tecnico italiano è diventato il nuovo allenatore dei liguri, l’ex Roma avrà il compito di portare avanti il lavoro iniziato da Vieira

Ora è ufficiale. Dopo giorni di trattative De Rossi è diventato il nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico italiano è stato incaricato di guidare la panchina della squadra ligure fino al termine della stagione. La società rossoblù ha ufficializzato la nuova nomina sul proprio sito ufficiale: “Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini”.