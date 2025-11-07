In seguito alla risoluzione consensuale con il Torino, ora è ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo tecnico della Fiorentina.

In seguito alla risoluzione consensuale con il club granata, Paolo Vanoli è ora ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo tante voci susseguitesi nei giorni precedenti, ogni dubbio è quindi stato definitivamente sciolto. I viola hanno scelto l’ex Toro e Venezia per il post Pioli.

Il tecnico, arrivato in mattinata al Viola Park, ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo. Vanoli esordirà domenica alle 15 a Marassi contro il genoa, che a sua volta ha ufficializzato Daniele De Rossi in settimana. I due nuovi allenatori subito faccia a faccia per risollevare le sorti di Fiorentina e Genoa.