La società bergamasca ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore: fatale la sconfitta interna contro il Sassuolo

Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Il tecnico croato è stato sollevato dal suo incarico. Il club nerazzurro ha ringraziato Juric e il suo staff, composto da Matteo Paro (secondo anche al Torino), Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.