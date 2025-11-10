La società bergamasca ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore: fatale la sconfitta interna contro il Sassuolo
Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Il tecnico croato è stato sollevato dal suo incarico. Il club nerazzurro ha ringraziato Juric e il suo staff, composto da Matteo Paro (secondo anche al Torino), Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Sopravvalutato. Si e’ sempre venduto bene al di fuori del campo, dando l’immagine di essere un capo popolo e il gregge a seguirlo come un santone. Sul campo poi dimostrava tutta la sua pochezza. Gioco zero, idee peggio, solo uomo su uomo, tanta grinta e ancor piu’ sbadigli. Nicola vale… Leggi il resto »
Rivedendo la formazione 22/23 con nomi come Savic, Bremer, Buongiorno, Schuurs, Rodriguez, Ricci, Vlasic, singo, ilic, sanabria, belotti….ora si capisce il perché non si sia andati oltre il 10 posto: perchè in panca avevamo quell’incapace energumeno di Ivan terribile. Terribile come allenatore, come comunicatore, come motivatore, nello spogliatoio. Nonostante la… Leggi il resto »
Complimenti al suo procuratore Beppe Riso, che riesce a piazzare costui in serie A spacciandolo come allenatore
I tre ultimi contratti di Juric confermano cosa sia oggi il calcio soprattutto in Italia. Uno mostra il dito medio, fa conferenze stampa assurde che non sarebbero state tollerate in una società seria e ottiene ingaggi. Un altro, Nicola, lavora bene, è persona seria e ottiene solo contratti per allenare… Leggi il resto »