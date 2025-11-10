Toro.it

La società bergamasca ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore: fatale la sconfitta interna contro il Sassuolo

Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Il tecnico croato è stato sollevato dal suo incarico. Il club nerazzurro ha ringraziato Juric e il suo staff, composto da Matteo Paro (secondo anche al Torino), Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.

Ivan Juric, head coach of Atalanta BC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 10-11-2025

Iscriviti
Notificami
5 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
andrepinga
andrepinga
15 minuti fa

Sopravvalutato. Si e’ sempre venduto bene al di fuori del campo, dando l’immagine di essere un capo popolo e il gregge a seguirlo come un santone. Sul campo poi dimostrava tutta la sua pochezza. Gioco zero, idee peggio, solo uomo su uomo, tanta grinta e ancor piu’ sbadigli. Nicola vale… Leggi il resto »

ToroBravo
ToroBravo
27 minuti fa

Rivedendo la formazione 22/23 con nomi come Savic, Bremer, Buongiorno, Schuurs, Rodriguez, Ricci, Vlasic, singo, ilic, sanabria, belotti….ora si capisce il perché non si sia andati oltre il 10 posto: perchè in panca avevamo quell’incapace energumeno di Ivan terribile. Terribile come allenatore, come comunicatore, come motivatore, nello spogliatoio. Nonostante la… Leggi il resto »

MG1961
MG1961
41 minuti fa

Complimenti al suo procuratore Beppe Riso, che riesce a piazzare costui in serie A spacciandolo come allenatore

martin
martin
5 minuti fa
Reply to  MG1961

I tre ultimi contratti di Juric confermano cosa sia oggi il calcio soprattutto in Italia. Uno mostra il dito medio, fa conferenze stampa assurde che non sarebbero state tollerate in una società seria e ottiene ingaggi. Un altro, Nicola, lavora bene, è persona seria e ottiene solo contratti per allenare… Leggi il resto »

Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: è UFFICIALE