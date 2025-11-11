La scelta del club è caduta sull’ex allenatore di Monza e Fiorentina: dopo la sosta l’esordio del tecnico in panchina

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Dopo l’esonero di Juric, il club bergamasco ha virato sul tecnico che nell’ultima stagione ha allenato la Fiorentina. Palladino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027: con lui, come ufficializzato dalla società nerazzurra, Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst).