La scelta del club è caduta sull’ex allenatore di Monza e Fiorentina: dopo la sosta l’esordio del tecnico in panchina
Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Dopo l’esonero di Juric, il club bergamasco ha virato sul tecnico che nell’ultima stagione ha allenato la Fiorentina. Palladino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027: con lui, come ufficializzato dalla società nerazzurra, Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst).
“Ora il lento declino dell’Atalanta (forse) passerà probabilmente in sordina…”. Quindi caro IDIOX, la squadra bergamasca, arriverà in classifica dopo la magica cairese??? Se no che declino è??? Dopo che per 10 anni hanno sempre raggiunto una qualificazione continentale, una partenza sbagliata, grazie ad un testone di allenatore, che non… Leggi il resto »