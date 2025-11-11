Toro.it

Giudice sportivo / Ammenda per il Torino a causa del lancio di oggetti da parte di alcuni tifosi del settore ospiti

Torino e Como non avranno squalificati in vista della prossima partita ma il giudice sportivo ha inflitto una multa di 10 mila euro alla società per aver, come si legge, “i suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato
dai sostenitori della squadra avversaria”.

I calciatori squalificati

A seguire i calciatori squalificati per la dodicesima giornata di Serie A.

Calciatori non espulsi – Una giornata a: Karlstrom (Udinese), Zaccagni (Lazio).

Federico Gatti of Juventus FC competes for the ball with Tino Anjorin of Torino FC during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
valter1
valter1
40 minuti fa

Bicchieri di plastica…ma veramente?

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Sarà passato il ratto dopo la partita a raccogliere le monete?

GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
1 ora fa

Fateci sapere come sta. È stata fatta dell’eparina? Aspirina? Non ci voleva questo fulmine a ciel sereno, dovremo trovare un’altra plusvalenza per sopperire

