Giudice sportivo / Ammenda per il Torino a causa del lancio di oggetti da parte di alcuni tifosi del settore ospiti

Torino e Como non avranno squalificati in vista della prossima partita ma il giudice sportivo ha inflitto una multa di 10 mila euro alla società per aver, come si legge, “i suoi sostenitori, nel corso della

gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato

dai sostenitori della squadra avversaria”.

I calciatori squalificati

A seguire i calciatori squalificati per la dodicesima giornata di Serie A.

Calciatori non espulsi – Una giornata a: Karlstrom (Udinese), Zaccagni (Lazio).