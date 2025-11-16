L’attaccante del Como infortunatosi con il Senegal, ha fatto ritorno in Italia per ulteriori accertamenti con lo staff medico dei Lariani
La Nazionale del Senegal, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto l’infortunio al muscolo ischio-curale della coscia sinistra per Assane Diao. L’ex Real Betis, che sarà valutato dallo staff del Como nei prossimi giorni, resta in dubbio per la sfida alla ripresa del campionato, che vedrà i ragazzi di Fabregas impegnati contro il Toro di Baroni, allo stadio Olimpico Grande Torino il 24 novembre.