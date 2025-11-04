Il numero 10 del Torino è l’ultimo ad aver segnato alla Juve, Paleari ha vissuto due sfide dalla panchina ma potrebbe debuttare
Inizia la settimana più attesa: sabato l’Allianz Stadium sarà teatro del Derby della Mole numero 211 della storia, una sfida che da oltre un secolo divide la città in due anime e accende passioni che vanno ben oltre i novanta minuti di gioco. Juventus e Torino si ritroveranno faccia a faccia in una partita che, come sempre, “si prepara da sola”, con i tifosi già in fermento e un clima di attesa che cresce giorno dopo giorno.
Il Torino di Baroni si presenta all’appuntamento con un mix di certezze e nuovi volti. Tra i granata, Nikola Vlasic e Valentino Lazaro sono i veterani del gruppo per quanto riguarda i derby: per loro sarà la sesta volta contro i bianconeri. Il croato, è inoltre l’ultimo giocatore del Toro ad aver trovato la via del gol in un derby della Mole, nell’1-1 dello scorso 11 gennaio.
Sotto di loro, a quota tre presenze nel derby, ci sono Adrien Tameze e Ivan Ilić, due giocatori che conoscono ormai bene il peso e l’intensità di una sfida come quella contro la Juventus. Due gettoni, invece, per Duván Zapata, che ha dovuto saltare entrambi i derby della scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato.
Coco, Maripan, Adams: chi il derby l’ha già vissuto
Due presenze nel derby della Mole anche per Gvidas Gineitis, Saul Coco, Marcus Pedersen e Adam Masina. Una sola, invece, per Guillermo Maripán e Ché Adams: quest’ultimo lo scorso anno fu costretto a saltare la gara d’andata di novembre per un infortunio alla coscia.
Da Simeone a Casadei e Biraghi: i debuttanti
Attorno ai veterani, tanti debuttanti pronti a vivere per la prima volta l’atmosfera unica di questa partita. Tra questi figurano tutti gli acquisti dell’ultima sessione di mercato: Israel, Ngonge, Simeone, Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Nkounkou e Ismajli. Al momento sono ancora da verificare le condizioni del portiere ma pure di Nkounkou e Aboukhlal: i tre giocatori hanno lavorato a parte nell’ultima settimana e si tenterà il recupero per sabato.
Ma sarà il primo derby anche per Cristiano Biraghi e Cesare Casadei, arrivati nell’ultima sessione invernale seppur dopo la stracittadina dell’11 gennaio scorso. Dalla panchina Alberto Paleari ha vissuto i due dello scorso anno: il portiere conosce bene l’atmosfera del derby, ma non ha mai avuto l’opportunità di disputarne uno da protagonista. Sabato, potrebbe finalmente arrivare il suo momento.
Veterani inutili
