La squadra bianconera è la seconda “vittima” preferita del Cholito dopo la Lazio: ma manca la rete all’Allianz

Un inizio di stagione da incorniciare per Giovanni Simeone, che si sta imponendo come assoluto trascinatore dei granata. Gol pesanti e garra squisitamente argentina: il Cholito incarna appieno la figura del leader che il Toro cercava. Il gol del momentaneo 1-2 contro il Pisa conferma il suo stato di grazia: stacco imperioso ed incornata imparabile sul secondo palo.

Un gol da centravanti puro che dice tanto della fame e della voglia dell’argentino di prendersi sulle spalle il Toro. Il dato che sorprende è che tutti e quattro i gol messi a segno da Simeone in questa stagione sono valsi come prima (o unica) rete della sua squadra nelle rispettive partite.

Gol che hanno sbloccato il risultato o deciso l’incontro, a conferma di come il Cholito sia sempre mentalmente dentro la partita, pronto a incidere nei momenti chiave e a dare la scossa ai suoi.

Il bilancio di Simeone contro la Juve

Ora per l’argentino, diventato ormai l’idolo del popolo granata, arriva l’esame più difficile: il derby contro la Juventus allo Stadium. La buona notizia è che, ogni volta che l’argentino vede il bianconero, tende ad accendersi: la Juve è la sua seconda vittima preferita in carriera.

Contro i bianconeri, il Cholito vanta infatti numeri tutt’altro che banali: 6 gol in 14 sfide, di cui due doppiette, con le maglie di Genoa e Verona, e due gol da giocatore del Cagliari.

Simeone ancora a secco allo Stadium

L’unico gol “incompiuto” resta quello del marzo 2021 con il Cagliari: un’ininfluente marcatura dopo una tripletta di Cristiano Ronaldo. Nelle prime tre occasioni, invece, le reti del Cholito sono sempre coincise con vittorie pesanti per le sue squadre. Tutti e sei i suoi gol contro la Juve sono però arrivati tra le mura amiche. Simeone, infatti, non ha mai segnato allo Stadium. Chissà che questa non possa essere la volta buona per sfatare anche questo tabù.