Non è scontato che l’allenatore del Torino debba saltare il derby: dipenderà da quanto messo a referto da Arena

Il giudice sportivo si pronuncerà oggi sulla squalifica eventuale di Marco Baroni. Il fatto che il direttore di gara, Arena di Torre del Greco, lo abbia espulso, non comporta automaticamente la giornata di stop. Tutto dipenderà dal referto e quindi da quello che l’arbitro avrà scritto circa la reazione dell’allenatore. In occasione dell’errore di Simeone, che aveva sui piedi la palla del pareggio (ancora prima che Adams trovasse il secondo gol), Baroni si è visto sventolare il cartellino e ha dovuto lasciare il campo.

Le parole di Baroni sull’espulsione

In conferenza stampa, l’allenatore aveva spiegato: “L’arbitro ha detto che ho messo un piede in campo, poi pensano a una imprecazione ma non è così. Mi era sembrato che Semper avesse disturbato Simeone, poi mi sono arrabbiato perché Giovanni anziché cacciare aveva voluto dribblare il portiere. Da parte mia c’è sempre grande attenzione nei confronti degli arbitri, anche loro però dovrebbero comprendere lo stato d’animo di un allenatore, mi si poteva dare il giallo, non il rosso”.