Il presidente Cairo Ã¨ tornato a parlare dell’episodio di ieri, quello che ha portato l’arbitro ad assegnare un rigore al Pisa

A margine dell’Assemblea di Lega, Urbano Cairo Ã¨ tornato a parlare della partita di ieri, in particolare dell’episodio che ha portato il Pisa momentaneamente sul 2-0: “La cosa che non mi Ã¨ piaciuta tanto Ã¨ quel ‘rigorino’, che veramenteâ€¦ A noi di rigorini ne hanno giÃ dati tre nelle ultime partite, sicuramente due, questo e quello col Parma, forse anche quello con la Lazio…”.