Il presidente Cairo Ã¨ tornato a parlare dell’episodio di ieri, quello che ha portato l’arbitro ad assegnare un rigore al Pisa

A margine dell’Assemblea di Lega, Urbano Cairo Ã¨ tornato a parlare della partita di ieri, in particolare dell’episodio che ha portato il Pisa momentaneamente sul 2-0: “La cosa che non mi Ã¨ piaciuta tanto Ã¨ quel ‘rigorino’, che veramenteâ€¦ A noi di rigorini ne hanno giÃ  dati tre nelle ultime partite, sicuramente due, questo e quello col Parma, forse anche quello con la Lazio…”.

ultimo aggiornamento: 03-11-2025

3 Commenti
piÃ¹ nuovi
piÃ¹ vecchi
58 secondi fa

Ma stai zitto, pensa ai rigorini lui. Pensa a non smantellare ogni anno la squadra, o, almeno, a tenere quei pochi decenti e non sostituirli con le tue scommesse/chiavi.che, cojone.

3 minuti fa

Fanno bene a non darteli (che poi nessuno dei due lo era) non conti un caxxo. Microbo.

3 minuti fa

Questo perchÃ© dopo 20 anni non conti una cippa in lega!!

