Dopo il Bologna, Ilic parte titolare anche contro il Pisa, continua il suo percorso di crescita in un nuovo ruolo nel Torino

Dopo la titolarità di Bologna, Ivan Ilic figura di nuovo nell’undici iniziale contro il Pisa continuando ad accumulare minuti e fiducia. Prima delle partite contro Bologna e Pisa, il serbo non giocava due partite di fila dal 29 settembre 2024, quando sulla panchina granata sedeva Vanoli, poi il calo di rendimento lo ha fatto scivolare sempre più in basso nelle gerarchie, anche con Baroni. Alla luce del rendimento sotto tono di Asllani, complice anche il suo minutaggio ridotto negli anni precedenti, e delle parole di Baroni riguardo la mancanza di una chiara gerarchia a centrocampo, il numero 8 granata può rilanciarsi.

Le prestazioni con Bologna e Pisa

Ilic non si esalta né in una, né nell’altra partita, ma compie un passo in avanti tra le due sfide. Contro il Bologna viene impiegato in un nuovo ruolo, quello di regista di centrocampo che però non interpreta nel migliore dei modi, facendosi vedere molto poco e offrendo pochi spunti offensivi cosa che fa il suo collega di centrocampo Casadei. Contro il Pisa vince di nuovo il ballottaggio con Asllani prendendosi ancora una volta la cabina di regia.

Ilic, un’altra conferma

Rispetto alla gara del Dall’Ara è più partecipe alla manovra granata e molti palloni a centrocampo passano dai suoi piedi, alterna troppo spesso buone giocate a errori evidenti. Seppur il lieve step di crescita tra le due gare, sia stato compiuto, non è ancora abbastanza anche in vista di una partita importante come quella del derby di sabato contro la Juventus. Il numero 8 granata deve definitivamente cambiare marcia se vuole mettere in difficoltà Baroni e continuare a lottare per una maglia da titolare.