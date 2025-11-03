Secondo gol per lo scozzese e quarto per il Cholito, quella che era una coppia inedita ora è sempre più certezza

La coppia d’attacco formata da Adams e Simeone, non segnava insieme da quasi un mese, precisamente dalla partita pareggiata 3-3 contro la Lazio all’Olimpico di Roma, in cui andarono a segno prima l’argentino per il momentaneo vantaggio granata e poi lo scozzese per il provvisorio pareggio. Se il problema all’inizio erano i gol, ora non lo sono più e i due attaccanti ne sono la prova.

Adams, primo gol in casa

Fino alla partita contro la Lazio, Che Adams è stato sempre la seconda scelta davanti, in virtù di un Simeone indispensabile e di un sistema di gioco che lo vedeva tagliato fuori. Poi il gol contro la Lazio e l’esigenza di dare un’identità riconoscibile a questo Torino, hanno portato l’allenatore a consideralo di più e ora è a quota 2 gol in campionato.

Contro il Pisa, in avvio, raccoglie un passaggio di Pedersen in area di rigore con un gran movimento sul primo palo, ma la sua conclusione viene sventata da Semper con il pallone che carambola sulla traversa. Poi al tramonto del primo tempo, riscatta l’errore di Bologna con un’occasione di fatto molto simile che, seppur con troppo tempo, ribadisce in rete chiudendo la prima frazione in parità. L’intesa con il Cholito è in crescita e ora lo scozzese non vuole fermarsi.

Simeone: sempre decisivo, la sua grinta il punto di forza

Simeone incarna alla perfezione i valori del Toro e questo maschera talvolta i suoi errori (come quello contro il Pisa). Il Cholito è il punto fermo di questo Torino, oltre che per i gol (4 in campionato) ma per le sue prestazioni sempre decisive per il successo della squadra. Contro il Pisa dialoga bene con Adams e con un colpo di testa di grande caratura tecnica accorcia temporaneamente le distanze. Poi L’errore sotto porta, che genera stupore ma soprattutto gli applausi dei tifosi granata che continuano ad apprezzare il suo impegno profuso in ogni istante delle sue partite.