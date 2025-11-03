Inizia oggi il Mondiale per l’Italia Under 17 che debutterà contro i padroni di casa del Qatar, Cereser e Luongo presenti

Inizia oggi il Mondiale per Cereser e Luongo che insieme agli Azzurrini del tecnico Massimiliano Fava, esordiranno alle 16.45 contro i padroni di casa del Qatar sul campo 7 dell’Aspire Zone a Doha, nella prima giornata del gruppo A. Il girone composto anche da Bolivia e Sudafrica, vedrà gli azzurrini impegnati giovedì 6 novembre contro la Bolivia e domenica 9 novembre contro il Sudafrica.