Le due reti del Pisa sono nate da disattenzione evitabili: così il Torino ha lasciato sul campo due punti preziosi

Si entra nella settimana del derby e il Torino lo fa dopo il pareggio per 2-2 contro il Pisa. Per come si era messa la partita dopo mezz’ora quello ottenuto può sembrare un punto guadagnato, ma l’impressione è che in realtà siano stati due punti persi, considerato che la vittoria sembrava essere ampiamente alla portata. Nella settimana del derby il Torino ci entra però anche con qualche certezza in meno in difesa, con il reparto che ha fatto un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

Dopo il 3-3 contro la Lazio, che ha dato avvio alla serie di 5 risultati utili consecutivi, la retroguardia aveva fatto molto bene nelle gare successive: nessun gol subito contro il Napoli, uno contro il Genoa (su un errore di Asllani) e zero contro il Bologna. In pratica solo una rete incassata in tre partite. Contro il Pisa, invece, la difesa non ha retto molto bene e si sono visti errori in generale da tutto il reparto.

Gli errori contro il Pisa

Contro il Pisa Baroni ha modificato la retroguardia rispetto alle ultime partite. Lo schieramento è sempre stato a 3, ma con Ismajli dal primo minuto al posto di Tameze. Quindi Ismajli a destra, Maripan al centro e Coco a sinistra.

Nel primo gol di Moreo, arrivato su azione su assist di Leris, l’errore lo ha fatto Ismajli a inizio azione (prima della traversa di Akinsanmiro) allontanando male un pallone. Poi tutto il reparto è stato passivo. Invece nel secondo gol, arrivato su rigore, l’errore principale lo ha fatto Casadei con il fallo su Vural. Ma la ripartenza non è stata ben contrastata dai 3 centrali. Ismajli si è poi rifatto firmando l’assist per il colpo di testa vincente di Simeone che ha riaperto la gara. “Abbiamo preso tante imbucate, commesso due errori sui, di cui uno io”, ha ammesso proprio Ismajli a fine partita.

Contro la Juve servirà tutta un’altra prestazione da parte dell’intero reparto difensivo: errori come quelli commessi contro il Pisa non saranno infatti ammessi.