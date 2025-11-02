Le parole di Ismajli dopo Torino-Pisa / “L’errore sul primo gol è il mio. Dobbiamo evitarli”

A margine del pareggio tra Torino e Pisa è Ismajili a intervenire in conferenza stampa per commentare la rimonta del suo Toro contro i toscani. L’occasione per commentare quanto visto in campo ma anche per pensare già al Derby della prossima settimana

E’ stata una partita un po’ pazza, divertente da fuori, un po’ più complicata da vivere

E’ stata divertente per i tifosi, 4 gol nel primo tempo. La prima mezz’ora male, malissimo. Abbiamo preso questi due gol evitabili ma questo è il calcio. L’importante è la reazione, abbiamo pareggiato in pochi minuti, avevamo la partita in mano potevamo anche fare il 3-2. Il calcio è questo, giochiamo in Serie A e non è facile. Nel secondo tempo poi abbiamo avuto un’occasione ma questo è il calcio. Dobbiamo evitare questi errori in futuro.

Ci spieghi cosa è successo sul primo gol?

Oggi abbiamo preso tante imbucate, contropiedi del Pisa che nel primo tempo ha giocato solo con i contropiedi. Abbiamo fatto due errori, il primo mio. Ma come ho detto l’importante è la reazione dopo il 2-0, dobbiamo ringraziare i tifosi. Dobbiamo guardare avanti.

Per te sabato sarà il primo derby, che partita ti aspetti?

Per me è il primo con la maglia del Toro. Scenderemo in campo e faremo il nostro lavoro per cercare di portare a casa questa vittoria che manca da troppo tempo. Vediamo cosa succede ma siamo tutti pronti.

Qual è la vostra consapevolezza della crescita che avete fatto, anche in vista del derby di sabato?

Noi siamo professionisti, sappiamo cosa vuol dire il derby soprattutto a Torino. Non c’è molto da dire. I tifosi ci danno un sostegno meraviglioso come sempre e speriamo di fare il meglio possibile.