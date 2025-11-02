Così l’esterno, tra i migliori in campo contro il Pisa, ha commentato il 2-2 del Torino contro i toscani
Tra i migliori della sfida al Pisa c’è Marcus Pedersen, che a Dazn ha analizzato il 2-2. Nel primo tempo il Toro ha rimontato, senza riuscire a completarla nella ripresa: “Non siamo partiti bene nel primo tempo, siamo stato bravi a rimontare, poi però dopo l’intervallo eravamo motivati per vincere la partita, non siamo riusciti a creare abbastanza per portare a casa i tre punti, è un peccato perché era l’obiettivo di giornata”, ha spiegato il giocatore. Sulla mancanza di coraggio nella ripresa: “Potevamo rischiare di più, non siamo riusciti a creare opportunità importanti, ne abbiamo avute un paio ma non sono state sufficienti, poi è anche subentrata anche un po’ di stanchezza per le tre partite in una settimana. Serviva un pizzico di cinismo in più per vincerla, cinismo che non c’è stato”.
Bastava non cambiare la squadra che aveva vinto a Bologna, perlomeno qualcuno dice così e io mi fido…. dice pure squadra che vince non si cambia…. quindi tutto torna.ps Andrea, questo è un assist per te 👍
Ah si avevano vinto a Bologna con solo il 20% di possesso palla… Non me ne ero accorto!!!
Così dice lui,lo hai letto il suo commento? È nell’ articolo delle pagelle e della minestrina.🤣🐒
Preferisco saltarli di solito!!
Questo qui, quello dei centrocampisti, quello del mercato bloccato e quello della partita contro il Brommapojkarma sono in assoluto perle da conservare per poterle tramandare ai posteri 🤣🤣🤣🐒💆
è da 20 anni che serve qualcosa di più, anzi, di completamente diverso da un cialtrone del nulla che sa solo sfruttare, svilire, prendere per il kiulo, umiliare ed intascare
Quel pizzico che manca da vent’anni!!