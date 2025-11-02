Toro.it

Così l’esterno, tra i migliori in campo contro il Pisa, ha commentato il 2-2 del Torino contro i toscani

Tra i migliori della sfida al Pisa c’è Marcus Pedersen, che a Dazn ha analizzato il 2-2. Nel primo tempo il Toro ha rimontato, senza riuscire a completarla nella ripresa: “Non siamo partiti bene nel primo tempo, siamo stato bravi a rimontare, poi però dopo l’intervallo eravamo motivati per vincere la partita, non siamo riusciti a creare abbastanza per portare a casa i tre punti, è un peccato perché era l’obiettivo di giornata”, ha spiegato il giocatore. Sulla mancanza di coraggio nella ripresa: “Potevamo rischiare di più, non siamo riusciti a creare opportunità importanti, ne abbiamo avute un paio ma non sono state sufficienti, poi è anche subentrata anche un po’ di stanchezza per le tre partite in una settimana. Serviva un pizzico di cinismo in più per vincerla, cinismo che non c’è stato”.

Marcus Pedersen of Torino FC in action during the Serie A football match between Bologna FC and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 02-11-2025

Iscriviti
Notificami
7 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Bastava non cambiare la squadra che aveva vinto a Bologna, perlomeno qualcuno dice così e io mi fido…. dice pure squadra che vince non si cambia…. quindi tutto torna.ps Andrea, questo è un assist per te 👍

Last edited 1 ora fa by Berggreen
Andrea63
Andrea63
44 minuti fa
Reply to  Berggreen

Ah si avevano vinto a Bologna con solo il 20% di possesso palla… Non me ne ero accorto!!!

Berggreen
Berggreen
23 minuti fa
Reply to  Andrea63

Così dice lui,lo hai letto il suo commento? È nell’ articolo delle pagelle e della minestrina.🤣🐒

Andrea63
Andrea63
19 minuti fa
Reply to  Berggreen

Preferisco saltarli di solito!!

Berggreen
Berggreen
10 minuti fa
Reply to  Andrea63

Questo qui, quello dei centrocampisti, quello del mercato bloccato e quello della partita contro il Brommapojkarma sono in assoluto perle da conservare per poterle tramandare ai posteri 🤣🤣🤣🐒💆

mavafancairo
mavafancairo
1 ora fa

è da 20 anni che serve qualcosa di più, anzi, di completamente diverso da un cialtrone del nulla che sa solo sfruttare, svilire, prendere per il kiulo, umiliare ed intascare

Last edited 1 ora fa by mavafancairo
Andrea63
Andrea63
1 ora fa

Quel pizzico che manca da vent’anni!!

Ismajli: “Conosciamo l’importanza del derby, siamo pronti”