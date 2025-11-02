Così l’esterno, tra i migliori in campo contro il Pisa, ha commentato il 2-2 del Torino contro i toscani

Tra i migliori della sfida al Pisa c’è Marcus Pedersen, che a Dazn ha analizzato il 2-2. Nel primo tempo il Toro ha rimontato, senza riuscire a completarla nella ripresa: “Non siamo partiti bene nel primo tempo, siamo stato bravi a rimontare, poi però dopo l’intervallo eravamo motivati per vincere la partita, non siamo riusciti a creare abbastanza per portare a casa i tre punti, è un peccato perché era l’obiettivo di giornata”, ha spiegato il giocatore. Sulla mancanza di coraggio nella ripresa: “Potevamo rischiare di più, non siamo riusciti a creare opportunità importanti, ne abbiamo avute un paio ma non sono state sufficienti, poi è anche subentrata anche un po’ di stanchezza per le tre partite in una settimana. Serviva un pizzico di cinismo in più per vincerla, cinismo che non c’è stato”.