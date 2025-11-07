La diretta della conferenza stampa del tecnico granata alla vigilia della partita contro la Juventus, valevole per l’11a giornata

Alla vigilia del derby della Mole l’allenatore del Torino Marco Baroni è pronto per la conferenza stampa dove rilascerà qualche dichiarazione sull’attuale stato di forma della squadra e sulla condizione dei giocatori. Il Torino nel corso della settimana si è preparato per affrontare la Juventus, e sabato i granata cercheranno di dare continuità alla striscia di 5 risultati utili consecutivi.

La conferenza stampa

Un pensiero su Don Robella

“Siamo tutti vicini a Don Ricccardo”

Questo è il derby con più differenze, rispetto ad altri che ha vissuto, vero?

“I numeri dimostrano la differenza tra noi e la Juve ma quello che dobbiamo portare è il sentimento, incarnare la storia bellissima del popolo granata, del Torino, portando in campo una partita di grande forza, questo dobbiamo fare per provare questa impresa”.

Come si affronta questa squadra?

C’è una squadra che ha un allenatore importante come Spalletti, che ha toccato i tasti giusti, sappiamo che sono forti ma dobbiamo guardare noi, per portare in campo una partita di grande valore, devi avere una partita di attenzione, valore, compattezza, dedizione, abbiamo questa opportunità”.



Non vincere da 10 anni un derby aumenta la pressione?

“La pressione sarà quella dei valori in campo, vero, dobbiamo essere consapevoli, domani dobbiamo scendere in campo con la luce negli occhi e fare una partita di grande lavoro, ci serve questo”.

Che aria tira nello spogliatoio?

“La voglia è tanta, la squadra è accesa, oggi abbiamo la rifinitura e poi saremo dentro la partita”.

Ismajli annullò Vlahovic lo scorso anno con l’Empoli: può essere l’uomo giusto in difesa? C’è la concorrenza di Tameze?

“Non è un ballottaggio, sono due giocatori che stanno bene, uno parte e uno sarà della partita, mi riservo ancora questa seduta ma sono giocatori di affidabilità, pronti a questa partita”.

Cosa cambia per lei vivere la partita da fuori? Tra l’altro ultimamente Luis Henrique va in tribuna a vedere le partite…

“Ho dispiacere per non essere in panchina ma vivrò la partita con la squadra anche se distante, so che Leo è al mio posto e ha fatto sempre il primo, ha grande valore sia morale che professionale, necessità di pochi imput, viviamo la squadra. Io soffrirò da un po’ più lontano”.

Ci sono tanti giocatori che il derby non lo hanno vissuto: qualcosa su questo derby l’ha ispirata?

“Quello che è importante è la settimana, è l’avvicinarsi a queste partite, vanno vissute, giocate e sentite queste partite e non va sprecata l’opportunità di giocarla, chi ha più percorso ha più esperienza ma io la giro sull’opportunità che ha chi il derby non lo ha giocato. Il derby chiede un moltiplicatore di energie, noi le abbiamo coltivate e le porteremo in campo”.

Che rapporto ha con Spalletti?

“Luciano ha esperienza, ha rappresentato anche un punto di riferimento, c’è stima e rispetto, se la giocherà bene, noi cercheremo di complicare la vita a questa Juventus, è “la” partita, noi dobbiamo guardare l’opportunità”.

Come sta Nkounkou? Può partire dal primo minuto?

“Sicuramente è disponibile, anche se ha fatto tre soli allenamenti con la squadra, se non parte subentra, è in un trend di crescita, lo aspetto dove l’ho lasciato”.

Come sta Israel? Può tornare in porta? Asslani e Ilic come stanno?

“Israel sta sempre meglio ma le prestazioni e la voglia di Paleari ci permette di non forzare il rientro e per questo domani Alberto sarà in campo dal primo minuto. Su Ilic-Asllani: sono giocatori di qualità, l’ingresso di uno non è per la discesa dell’altro, è Ilic che è andato su di prestazioni e io sto cercando di gestire le qualità dei due e le rotazioni. Vorrei riuscire a gestire nel migliore dei modi questo, non gioca uno perché l’altro sta meno bene”.