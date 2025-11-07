Le possibili scelte di Marco Baroni in vista del derby della Mole di domani contro la Juventus: ecco chi potrebbe giocare dal 1′

Tutto pronto per il derby: domani alle ore 18 i bianconeri ospiteranno il Toro all’Allianz Stadium in occasione del primo Derby della Mole della stagione. Reduce da cinque risultati utili consecutivi i granata sfidano la nuova Juve di Spalletti in cerca di un successo nel derby che manca da 10 anni.

Alcuni dubbi e tante certezze per Baroni – che salterà il derby per via della squalifica – con gli unici indisponibili che saranno Schuurs e Savva; Aboukhlal dovrebbe rientrare nei convocati.

Ballottaggio sulla corsia sinistra

Confermati Paleari, Maripan e Coco in difesa, ballottaggio aperto invece per il ruolo di braccetto destro tra Ismajli e Tameze. Sarà ancora Pedersen a presidiare la corsia destra, con un maxi ballottaggio che riguarda invece la corsia di sinistra. A sorpresa, potrebbe infatti essere Nkounkou, rientrato dall’infortunio, a prendersi il posto sulla fascia, a discapito di Lazaro, con Biraghi che resta invece sullo sfondo.

Ballottaggio Asllani-Ilic, Adams favorito su Ngonge

Nei tre in mediana confermati Casadei e Vlasic, ultimo granata a segnare nel derby. Ballottaggio invece aperto tra Asllani e Ilic, con il serbo partito titolare nelle ultime due contro Bologna e Pisa.

In attacco, inamovibile Simeone, con Adams che dovrebbe essere nuovamente il suo partner. Resta uno spiraglio sulla possibile partenza dal primo minuto di Ngonge, ma lo scozzese resta favorito.

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili undici a cui si affiderà Baroni per la sfida di domani pomeriggio contro la Juventus.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Adams. A disp. Popa, Siviero, Tameze, Dembélé, Masina, Biraghi, Lazaro, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Zapata. All. Colucci (Baroni squalificato)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Savva, Schuurs