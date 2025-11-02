Baroni commenta così la sfida tra Torino e Pisa, terminata 2-2: ecco l’analisi dell’allenatore dei granata, espulso nel primo tempo

Baroni commenta così il 2-2 tra Torino e Pisa: dai gol preso alla sua espulsione, ecco cosa ha detto l’allenatore granata a fine partita. La sua squadra, è in serie utile dalla sfida alla Lazio: dopo il pareggio contro i biancocelesti è arrivato il successo sul Napoli, quello sul Genoa, e poi due pareggi contro Bologna mercoledì e Pisa questo pomeriggio.

La conferenza stampa

Più contento della reazione o arrabbiato per i gol?

“La partita l’abbiamo azzannata, siamo partiti bene. Alla prima azione prendiamo gol, alla seconda prendiamo gol. L’avversario era difficile, ti fa correre indietro, ti allunga, quindi siamo stati bravi, io tra il primo e secondo tempo volevo cavalcare l’emotività, siamo anche alla terza partita in una settimana, dovevamo gestire bene le energie, speravo di trovare subito il gol, poi ci siamo rimessi col 3-5-2. è mancato il guizzo”.



Cosa è successo sull’espulsione?

“Loro pensano a una imprecazione, ero convinto che il portiere avesse sfiorato Simeone, lui non lo ha toccato. Va bene così, fatemi stare zitto, andiamo avanti. L’ho trovata eccessiva, ho sempre rispetto, però a volte bisogna comprendere un allenatore, ero lì, non mi è sembrata una protesta eccessiva da prendere un rosso, mi si poteva dare un giallo…Giovanni ha pure voluto saltare pure il portiere, forse sono pure entrato in campo, starò più attento”.

Rischa il derby?

“Di solito sì, la cosa importante è pensare al derby, una partita speciale, è la partita, pensiamo a quella gara, sappiamo non sarò sufficiente una partita ordinaria. Martedì apriamo il Filadelfia, ci dobbiamo arrivare con grande serenità e convinzione”.

“A Bologna abbiamo speso tanto, è mancata quella energia, la terza di solito la paghi di più, sapevo che serviva una partita attenta, con più lucidità, però va bene”.

Ilic ha di nuovo giocato: valuta l’alternanza con Asllani?

“Io non ho gerarchie e non ho titolari, ho una forma di rispetto per tutti, Ilic è un nostro giocatore, Asllani lo abbiamo voluto fortemente, erano tre anni che non faceva quattro partite di fila, ne ha fatte 10 in 56 giorni compresa la Nazionale. Sono tutti titolari”.

“Noi stiamo costruendo le basi, ho bisogno di cercare basi solide, lo dobbiamo fare allenamento dopo allenamento, ed è lì che dobbiamo trovarci, dobbiamo lavorare e poi le partite sono la verifica di quello che fai durante la settimana”.

Il cambio di Vlasic è dovuto a un problema fisico?

“Volevo dare energia per quello ho fatto il cambio, Maripan aveva speso tanto. Se era arrabbiato? Non devono lanciarmi i confetti, il giocatore deve essere incazzato, poi io devo gestire queste situazioni. Per me è un giocatore fondamentale, avevamo bisogno di più freschezza dietro”.

Quanto è importante la conferma di Adams, oltre ai minuti messi da Zapata?

“Io so di avere giocatori forti, stiamo anche aspettando Abouklal, dobbiamo essere bravi a gestire le risorse, io parto dal gol, cerco di mettere in campo tutti questi giocatori poi dovremo gestire le energie”.