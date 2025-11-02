Gilardino ha parlato dopo Torino-Pisa 2-2, gara valida per la decima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Pisa è finita 2-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino. A fine partita ha parlato Alberto Gilardino, queste le sue parole in conferenza stampa.

Cosa è successo negli ultimi minuti del primo tempo?

“Normale che quando concedi campo a una squadra come il Torino, che ha qualità, poi diventa difficile come lo diventa negli ultimi dieci minuti. Qui faranno fatica in tante, abbiamo incontrato una squadra solida, brava nell’uno contro uno ma noi siamo stati in partita sempre. Non era facile fare un secondo tempo così dopo aver preso due gol. La mentalità non deve mancare”.

Contro la Cremonese in casa: come la vede vista la striscia aperta?

“Arriviamo da quattro risultati utili consecutivi, è un aspetto che deve darci fiducia e consapevolezza, è importante come sappiamo ma lo era anche questa. Ci prepareremo nello stesso modo. Nicola conosce bene la categoria e lavora bene”.

Oggi dopo una prestazione così non portare via i tre punti fa girare le scatole?

“Sì, fa girare le scatole ma credo sia un percorso che noi dobbiamo fare e dobbiamo avere, l’ho detto a fine primo tempo ai ragazzi, dobbiamo avere le situazioni e la gestione in mano in determinati momenti. Se a Torino vinci 2-0, oltretutto… Sicuramente margini di miglioramento ne abbiamo, dobbiamo avere fiducia”.

Si poteva fare di più sui gol presi?

“Devo rivedere perché mi dicono che sul secondo gol c’è un’ostruzione a Calabrese. Il primo gol è stato un gran gol su girata di testa, dal campo potevamo riprendere subito la porta e lavorare più dentro la porta per impedirlo, andremo a rivedere tutto e faremo valutazione per migliorare”.

Meister sembra ancora in difficoltà…

“Ha lavorato, ha corso, si è sacrificato, è nuovo per la categoria, è stato buttato nella mischia subito in un campionato difficilissimo, bisogna dargli tempo, ha potenzialità per migliorare e ci dobbiamo lavorare con serenità”.