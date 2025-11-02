Le pagelle di Torino-Pisa: in difesa il Toro soffre, funzionano meglio le fasce così come l’attacco, a segno con le due punte

PALEARI 6: incolpevole sul primo gol, quando la difesa lascia prima libero di calciare Akinsanmiro (lo salva la traversa) e poi Moreo, che invece non sbaglia.

ISMAJLI 5.5: torna titolare dopo oltre un mese – non giocava dal 1′ dalla sfida col Parma – dopo due spezzoni tra Genoa e Bologna. Rispetto all’impatto, positivo, del Dall’Ara, stavolta commette qualche errore di troppo. Pasticcia nell’azione del primo gol, come non è reattivo in altre occasioni però è suo il pallone per il gol di Simeone.

MARIPAN 5.5: difesa non impeccabile sul primo gol come sull’occasione del Pisa che poi vede Casadei stendere in area Vural. E pure il cileno non è esente da errori (st 21′ TAMEZE 6: poi concentrato in alcune circostanze però non commette errori)

COCO 5: si preoccupa più di protestare per un presunto fuorigioco che di seguire Moreo, il giocatore che indisturbato batte Paleari permettendo al Pisa di passare in vantaggio, un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni che invece avevano convinto.

PEDERSEN 7: sulla fascia la mette sul piano della velocità ed è quello che manda in difficoltà Leris. Ci mette pochi minuti a servire Adams nell’occasione della traversa colpita dal Ché.

CASADEI 6: ingenuo nell’occasione del rigore concesso al Pisa, ma la sua è una partita generosa e pure di qualità. è lui a far partire l’azione che porta al gol del Cholito, ed è sempre lui a servirlo col contagiri quando l’attaccante sbaglia a porta praticamente vuota.

ILIC 6: confermato dopo la buona prestazione di mercoledì, non è una partita da grandi squilli, si limita a fare il suo senza brillare particolarmente

VLASIC 5.5: non lo aiuta un primo tempo che per la prima mezz’ora vede il Toro in difficoltà, resta negli spogliatoi all’intervallo (st 1′ NGONGE 6: dopo un minuto ha la prima occasione ma scivola sul pallone, poco dopo dalla distanza sfiora la rete che significherebbe sorpasso)

LAZARO 6.5: confermato a sinistra, trova molto più spazio per spingere rispetto a Bologna, e quello spazio lo sfrutta, come quando sforna il cross per il 2-2 di Adams (st 25′ BIRAGHI 6: qualche sgroppata nel finale se la concede)

ADAMS 7: sua la prima occasione, quando all’8′ colpisce la traversa, poi nel finale di primo tempo torna al gol permettendo al Torino di andare al riposo in parità. Il primo gol in casa, dopo quello pesante siglato in casa della Lazio (st 21′ GINEITIS 6: entra bene in partita)

SIMEONE 6.5: trova la rete che riapre la partita al 42′, dopo un inizio shock della squadra, poi però si divora incredibilmente il raddoppio, scivolando sul pallone, col portiere già a terra (st 33′ ZAPATA SV)

All. BARONI 6: la partenza è da incubo, tanto che in panchina l’allenatore si dispera per errori banali e disattenzioni evitabili. Di sicuro un mese e mezzo fa la squadra non sarebbe stata in grado di riacciuffarla, di questo gli va dato atto.