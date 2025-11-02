Sintesi e Commento di Torino-Pisa / La squadra di Baroni va sotto di due gol. Prima dell’intervallo i due attaccanti rispondono ai toscani e riaprono il match

Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Bologna al Dall’Ara, il Torino fa ritorno tra le mura amiche per ospitare il Pisa reduce dal pareggio a reti inviolate contro la Lazio. Una sfida nella quale i granata sono chiamati a proseguire la striscia positiva cercando la terza vittoria casalinga dopo Napoli e Genoa. Un traguardo che, soprattutto mentalmente, permetterebbe alla squadra di Baroni di caricarsi al meglio in vista della settimana di avvicinamento al derby.

Torino-Pisa, il primo tempo

Per l’occasione, Baroni conferma Paleari tra i pali e Ilic nel ruolo di regista dopo la prova conto il Bologna mentre in attacco è Simeone a partire di nuovo titolare al fianco di Adams. Ed è proprio Adams ad accendere il match già dai primi minuti. Dopo un inizio di studio tra le due formazioni, al 5’ l’attaccante granata ci prova da fuori ma viene murato da Semper. Due minuti più tardi, è Vlasic a servilo ma ancora una volta la difesa del Pisa è attenta in copertura. Un minuto appena e i granata sfiorano di un soffio il vantaggio: Simeone serve Pedersen che la mette in mezzo per un Adams più che ispirato e questa volta è la traversa a dire di no all’attaccante granata. Il Toro parte benissimo ma al 13′ è il Pisa a ribaltare la situazione e a offrire ai granata la beffa perfetta: palla in area granata, Akinsanmiro colpisce la traversa, Leris la rimette in mezzo e Moreo al volo batte Paleari. La squadra di Baroni cerca subito la reazione con una rovesciata alta di Simeone ma ancora una volta sono gli ospiti a sfruttare a pieno le occasioni trovando addirittura il raddoppio su rigore. Fallo in area di Casadei e Moreo trasforma dagli 11 metri: secondo gol in 30 minuti e primi due centri per l’attaccante del Pisa che non aveva mai segnato in Serie A. Il Toro fatica adesso a reagire, tanti errori in fase di impostazione e poche occasioni sfruttabili. Fino al 42′ quando ci pensa Simeone con un gran gol ad accorciare le distanze. E’ la rete che cambia l’inerzia del finale di primo tempo: appena due minuti più tardi, infatti, è di nuovo il Cholito a sfiorare il pareggio. Servito in profondità salta Semper ma al momento della conclusione scivola e la palla si spegne sul fondo. Baroni protesta pensando ad un tocco del portiere, in realtà inesistente, e viene espulso. Sono i segnali che servivano ai granata: in pieno recupero è Adams che ci mette lo zampino e trova la rete del pareggio un istante prima del fischio che manda tutti negli spogliatoi.